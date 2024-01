Cavo teso a Milano | si costituisce uno dei complici di Alex Baiocco | «Un peso che non reggevo più»

I Carabinieri della Compagnia Monforte hanno Fermato stanotte a Monza uno dei due complici di Alex Baiocco, il 24enne milanese già in carcere per ... (open.online)

Fermato il complice di Alex Baiocco in carcere per blocco stradale. Ha noleggiato lo scooter per la notte brava. Si cerca un'altra personaapprofondimentod'acciaioin strada a Milano, fermato un complice di Baiocco FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Criminalità in Italia, Milano maglia nera. Classifica del ...Si sta stringendo il cerchio attorno al terzo componente della "Banda del cavo": i tre ragazzi che nella notte tra il 3 e il 4 gennaio hanno teso un filo d'acciaio in viale Toscana a Milano.Si è presentato sabato sera alla Questura di Monza uno dei complici di Alex Baiocco, il 24enne accusato di aver teso un cavo d’acciaio ...