Cavo d’acciaio teso in strada a Milano | è un minore il ragazzo identificato come il terzo membro del gruppo

(Di lunedì 8 gennaio 2024) È statoildele così si chiude il cerchio sulla vicenda dei tre giovani che nella note tra il 3 e il 4 gennaio hannounin mezzo allain viale Toscana a. Il, un, avrebbe confessato l’accaduto ai genitori che si sono rivolti ai carabinieri; nei suoi confronti non sono stati presi provvedimenti: ilrisulta ricoverato in ospedale in condizioni critiche e precarie. Rimane in arresto Alex Baiocco, il 24enne arrestato dai carabinieri arrivati sul luogo della vicenda, mentre Michele di Rosa, 18enne secondo complice, che si era presentato spontaneamente alla questura di Monza qualche giorno dopo, rimane ...

“Chiedo scusa per quello che ho fatto, ho sbagliato. Al momento non mi sono reso conto della gravità, ma non volevo uccidere nessuno ”. Sono queste ... (ilfattoquotidiano)

commenta E' stato identificato il terzo giovane che la notte tra mercoledì e giovedì scorsi, con altri due ragazzi, ha teso unmetallico in viale Toscana a Milano Il ragazzo, che è minorenne, avrebbe confessato ai genitori i quali si sono rivolti ai carabinieri. E stato ricoverato in ospedale perché era in condizioni ...... ma nei suoi confronti non sono stati presi provvedimenti, il terzo giovane, che è un minore, il quale la notte tra mercoledì e giovedì scorsi, con altri due ragazzi, ha teso unmetallico in ...