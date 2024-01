Cavo d’acciaio in strada a Milano | si costituisce uno dei complici di Baiocco | “Non reggevo più questo peso”

“Chiedo scusa per quello che ho fatto, ho sbagliato. Al momento non mi sono reso conto della gravità, ma non volevo uccidere nessuno ”. Sono queste ... (ilfattoquotidiano)

È in carcere Alex Baiocco, il 24enne milanese per aver teso, alle 2 di notte del 4 gennaio, undiad altezza'uomo in viale Toscana a Milano, mettendo in pericolo la vita degli automobilisti, e ancor più degli utenti vulnerabili, ossia motociclisti, ciclisti e monopattinisti. ...Si è presentato sabato sera alla Questura di Monza uno dei complici di Alex Baiocco, il 24enne accusato di aver teso unad altezza uomo, a 140 centimetri da terra tra le due corsie di Viale Toscana, a Milano. Il ragazzo, 18 anni, è arrivato negli uffici della questura accompagnato dal suo legale. Sono ...