Castel San Giorgio | trovato in possesso di droga | arrestato 25enne

(Di lunedì 8 gennaio 2024) ASan(SA), nella serata del 4 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, unoriginario di Torre Annunziata (NA). I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio e allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sottoposto a perquisizione personale l’indagato rinvenendo nella sua disponibilità, sostanza stupefacente tipo cocaina per un peso di 4,52 grammi, sostanza che l’stava cedendo ad un acquirente. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliali. Segui ZON.IT su Google News.

