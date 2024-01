Caso Pozzolo | la rivelazione chiave di un testimone | “Lo sparo è partito…”

Leggi su notizie

(Di lunedì 8 gennaio 2024)Emanuele, arriva lache potrebbe risultare importante da parte di unUno degli argomenti di questo inizio d’anno non può che essere quello relativo alla vicenda che vede come protagonista Emanuele. Ovvero il (quasi ex) deputato di Fratelli d’Italia che ha festeggiato l’inizio del 2024 nella peggiore maniera possibile, sparando con una pistola in cui ha ferito alla gamba un uomo di 31 anni. Si tratta di Luca Campana, elettricista, che era tra i festeggiati nell’abitazione situata a Pro Loco di Rosazza (provincia di Biella). Ladi unsulEmanuele(Ansa Foto) Notizie.comNegli ultimi minuti, però, arrivano delle testimonianza importanti in ...