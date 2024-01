Caso Pozzolo | interviene Foti | il suo intervento a ‘Zona Bianca’

Leggi su notizie

(Di lunedì 8 gennaio 2024)Emanuele, in merito a questa vicenda è intervenuto Tommaso: quest’ultimo ne ha parlato nel corso di unUno degli argomenti, anche se lontano dalla politica, di quest’ultimo periodo non può che essere quello della nota vicenda che ha visto come protagonista Emanuele. Ovvero il deputato (a quanto pare ex) di Fratelli d’Italia che nella notte tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio ha “festeggiato”, a modo suo, l’inizio del nuovo anno sparando con un’arma in una abitazione in cui erano presenti almeno una trentina di persone. Ad essere rimasto ferito (ad una gamba) un operaio di 31 anni, Luca Campana. Quest’ultimo, dopo qualche giorno, ha deciso di querelarlo. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso ...