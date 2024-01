Caso Pozzolo | Foti | “Mie scuse al ferito a nome di Fratelli d’Italia”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Adiio mi scuso con la persona ferita.è stato sospeso dal partito e paga di persona un errore che ha fatto personalmente, cosa che non capita in tutti i partiti. Però non montiamo la questione che ‘la destra ha la passione delle armi’ e non tiriamola fuori proprio il 7 gennaio, visto che 46 anni fa ad Acca Larenzia tre giovani sono stati trucidati. La cosa grave è che dopo tutto questo tempo non hanno avuto giustizia”. Lo dichiara a Zona Bianca il capogruppo dialla Camera, Tommaso. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Tuttavia, 'nonostante in Parlamentoce l'ha messo lei, questa vicenda può essere anche una medaglietta al merito per Meloni', che non ha esitato un attimo a epurarlo. In ogni, ironizza l'...... nemmeno fosse l'amante, con tutte le conseguenze del. Il ritratto del deputato di Fratelli d'Italia Emanueleè nel primo rigo. C'è dell'altro e di meglio, sicuro, ma lì c'è abbastanza. ...“Chi comanda ha bisogno di farsi assistere non solo da scudieri intelligenti. Nel gioco del potere serve anche manovalanza di basso rango, gente capitata quasi per caso, magari con un gruzzoletto di v ...Il sottosegretario risalì nella sala dopo il colpo di revolver e il trambusto. L’onorevole sotto accusa: “Sono molto provato, mi dispiace per la ...