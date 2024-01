Caso Pozzolo | Delmastro davanti ai pm Un testimone | “Vide il suo caposcorta mettere al sicuro l’arma”

Da oggi i pm che si occupano dell'inchiesta sul, avviata dopo la querela presentata dalla parte lesa, iniziano ad ascoltare le testimonianze di chi era presente alla serata di Capodanno a Rosazza, in cui l'elettricista Luca Campana è ...Chi non riesce a mettere da parte il "" è la sinistra, che insiste con le strumentalizzazioni. Il Pd ha presentato un'interrogazione al Senato per chiedere ancora conto della festa di ...Sono intervenuti i vigili del fuoco Questa notte poco prima delle 5, tre squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Cossato ...“Chi comanda ha bisogno di farsi assistere non solo da scudieri intelligenti. Nel gioco del potere serve anche manovalanza di basso rango, gente capitata quasi per caso, magari con un gruzzoletto di v ...