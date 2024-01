Caso Pozzolo | attesa per oggi la deposizione di Andrea Delmastro

Leggi su agi

(Di lunedì 8 gennaio 2024) AGI - E' prevista perladel sottosegretario alla giustiziache verrà sentito come persona informata sui fatti in procura a Biella sulla vicenda del veglione di Rosazza, durante il quale un proiettile sparato dalla pistola di proprietà del parlamentare Emanueleha ferito ad una gamba un 31enne. Tutte le ricostruzioni concordano sul fatto chenon fosse presente al momento dello sparo, perchè intento a caricare la macchina in strada. Secondo quanto si è appreso dovrebbero essere quattro in tutto le persone informate sui fatti che verranno ascoltatedalla procuratrice Teresa Angela Camelio con la pm Paola Francesca Ranieri: almeno due di loro sono esponenti biellesi di Fratelli d'Italia che erano presenti alla ...