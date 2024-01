Caso Ferragni | Gdf consegna annotazione a pm Milano | verso iscrizione per truffa

(Di lunedì 8 gennaio 2024), 8 gen. (Adnkronos) - La Guardia di finanza diha inviato all'aggiunto diEugenio Fusco un', sull'affare Balocco-, che sembra far cambiare le carte in tavolo sulla vicenda e che potrebbero presto portare a ipotizzare il reato di. Da quanto si apprende sono statiti più allegati rispetto alla vendita dei pandoro e partendo da quanto già acquisito dall'Antitrust si sono valorizzati alcuni aspetti già emersi nelle carte del Garante, inoltre sono state acquisite le mail tra il gruppo dolciario e l'imprenditrice digitale che presenterebbero degli aspetti che hanno catturato l'attenzione degli inquirenti. Aspetti su cui ora la procura didovrà trarre le sue conclusioni: se inizialmente il reato ...

... Daniele Capezzone ha provato a fare il punto sule, soprattutto, sullo schieramento della ... "Vai su come un treno e poi,,,": Capezzone silura. Sinistra ko 'Questa è la prima caduta degli ..."Pugno di cretini": Mughini perde le staffe sul- GUARDA 'Caro Dago, confesso che non ho letto e non leggerò il libro del generale Roberto Vannacci. Beninteso non perché mi rifiuti di ...Milano, 8 gen. (Adnkronos) - La Guardia di finanza di Milano ha inviato all'aggiunto di Milano Eugenio Fusco un'annotazione, sull'affare Balocco-Ferragni, che sembra far cambiare le carte in tavolo ...Le dichiarazioni di Daniela Santanchè riguardo Chiara Ferragni, con analisi del loro contrasto ideologico e l’atteggiamento pubblico. La recente dichiarazione di Daniela Santanchè, rilasciata durante ...