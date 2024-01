Caso Ferragni | D i re conferma | ' donato a noi cachet Sanremo da 150mila euro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Milano, 8 gen. (Adnkronos) - "A seguito di numerosi articoli che hanno messo in dubbio l'effettiva donazione deldia D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, l'associazionedi aver ricevuto 150.000tramite bonifico da TBS Crew srl in data 12/01/2023". Lo chiarisce in una nota la rete antiviolenza a cui Chiaraaveva devoluto ilprevisto per la sua co-conduzione del festival di2023. "L'erogazione liberale - precisa D.i.Re - è stata destinata allo sviluppo di sportelli lavoro in 16 centri antiviolenza della rete D.i.Re. I fondi sono stati distribuiti a seguito di una call interna ai centri del 09/05/2023 per la presentazione obiettivi del fondo lavoro e avviso per presentazione proposte. Sono stati selezionati 16 ...