Caso Ferragni-Balocco | inchiesta verso l' ipotesi di truffa

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Si profila l'di reato dinell'condotta dal pm Eugenio Fusco sulla vicenda. Un'che sarebbe avallata da alcune mail acquisite dalla Guardia di Finanza tra il gruppo che produce il pandoro e l’influencer. Si potrebbe quindi modificare a breve la prospettiva accusatoria dell'indagine, al momento senza indagati e titolo di reato. La relazione viene depositata oggi dalla Gdf in Procura a Milano suldel pandoro griffato Chiarae prodotto dalla. Da quanto si è appreso, per via di una serie di email valorizzate nelle carte acquisite negli uffici dell'Antitrust, l'di reato, ancora da formulare, potrebbe essere non più frode in commercio bensì ...

Già nelle prossime ore il fascicolo sulBalocco -potrebbe non essere più contro ignoti. Inoltre alcune delle procure che avevano aperto un fascicolo dopo l'esposto del Codacons si sono ...Già nelle prossime ore il fascicolo sulBalocco -potrebbe non essere più contro ignoti. Inoltre alcune delle procure che avevano aperto un fascicolo dopo l'esposto del Codacons si sono ...In base ad alcune email acquisite dalla Procura, si potrebbe arrivare a breve alle prime iscrizioni nel registro degli indagati per il ‘caso pandori’ ...Milano, 8 gen. (Adnkronos) - La Guardia di finanza di Milano ha inviato all'aggiunto di Milano Eugenio Fusco un'annotazione, sull'affare Balocco-Ferragni, che sembra far cambiare le carte in tavolo su ...