Caso Chiara Ferragni | la Guardia di finanza negli uffici della Balocco per acquisire le carte Si va verso l’ipotesi del reato di truffa

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ladidi Milano, su delega del procuratore aggiunto Eugenio Fusco, sta acquisendo la documentazione nella sedea Cuneo in merito all’inchiesta che riguardae la vicenda del pandoro “Pink Christmas“. Gli agenti del nucleo di polizia economico finanziaria stanno inoltre notificando l’atto con cui si chiede l’elezione di domicilio e la nomina di un difensore in vista di una eventuale iscrizione nel registro degli indagati dei legali rappresentantisocietà. Al momento il fascicolo è a carico di ignoti e senza reati. Ma al vaglio degli inquirenti c’èdi. La relazione depositata oggi dalladiin Procura a Milano, può ...

Novità per il caso Balocco e Chiara Ferragni , si va verso l’ipotesi di truffa ; pare potrebbe essere modificata l’accusa che, al momento, non ha ... (metropolitanmagazine)

...sulla vicenda del pandoro 'Pink Christmas' che ha coinvolto l'azienda Balocco e l'influencer...anche l'atto con cui si chiede l'elezione di un domicilio e la nomina di un difensore indi ...Torna in auge l'ipotesi del reato di truffa per ilche riguarda i pandori Balocco e l'imprenditrice e influencerFerragni. La guardia di finanza di Milano ha inviato a Eugenio Fusco, procuratore aggiunto milanese, una annotazione sulla ...La Guardia di Finanza di Milano sta acquisendo documentazione nella sede della Balocco a Cuneo in merito all'inchiesta che riguarda Chiara Ferragni e la vicenda ... Un'informativa che riguarda il caso ...La Guardia di Finanza si è recata nella sede di Cuneo della Balocco per acquisire carte e atti relativi al Pandoro Pink Christmas e utili nell'inchiesta con protagonista Chiara Ferragni ...