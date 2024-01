Caso Chiara Ferragni-Balocco | si va verso l' ipotesi di truffa

Nel 2019 l'influencer realizzò una bambola in collaborazione con Trudi, a supporto di un'Associazione anti bullismo. Sarebbe l'ennesima iniziativa ... (vanityfair)

L’ultimo mese non è stato affatto facile per l’imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni , la quale è stata accusata di pratica commerciale ... (isaechia)

Manca meno di un mese al ritorno del Festival di Sanremo e Amadeus per l’occasione ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica, nel corso ... (biccy)

La Guardia di Finanza ha depositato in Procura la prima informativa nell’ambito dell’inchiesta sul pandoro firmato Chiara Ferragni e prodotto da ... ()

... la società dell'influencer: "Dubbi su Bambola Ricavi donati a no profit"Ferragni, Coca Cola ferma lo spot con l'influencerFerragni, vuoto negozio Milano in primo giorno saldi...... alcune indiscrezioni trapelate nell'ultimo periodo parlano di crisi nella squadra dell'influencer più famosa d'Italia CRISI PERFERRAGNI Dopo ilBalocco -Ferragni, con la maxi - ...Il nucleo economico investigativo della Guardia di Finanza ha depositato in Procura a Milano oggi, 8 gennaio, una relazione sul caso del pandoro griffato Chiara Ferragni e prodotto dall’azienda Balocc ...La Guardia di Finanza ha depositato oggi presso la Procura di Milano una relazione che potrebbe cambiare la prospettiva accusatoria nell'indagine sul caso del pandoro Chiara Ferragni ...