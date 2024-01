Caso Chiara Ferragni-Balocco | l’inchiesta va verso l’iscrizione di truffa

(Di lunedì 8 gennaio 2024)rischia dopo il Pandoro gate l’accusa di. Al momento il fascicolo d’indagine è senza indagati e titolo di reato, ma la relazione depositata oggi dalla Guardia di Finanza in Procura a Milano, può cambiare il destino del. Secondo quanto apprende Ansa, per via di una serie di email valorizzate nelle carte acquisite negli uffici dell’Antitrust, l’ipotesi di reato, ancora da formulare, potrebbe essere non più frode in commercio bensì. Le carte in mano all’Antitrust L’Autorità garante della concorrenza aveva già multato le società diin due distinte sanzioni per un valore di un milione di euro. Nel mirino dell’Antitrust però anche lo scambio mail tra lo staff dell’influncer e l’azienda, anche per chiarire la genesi della errata ...

...svolta nelpandoro griffato Ferragni: si va verso l'ipotesi di truffa Partendo dai dati e dal materiale in possesso dell' Antitrust , in particolare lo scambio di email tra la Balocco e...Anche Povia difendeFerragni mentre non si placano le notizie sul post -Balocco che dominano la stampa online da settimane. Il cantautore si scaglia in primo luogo contro gli hater che insultano l'influencer ...Chiara Ferragni ha perso oltre 30mila follower dal suo ritorno online, il 3 gennaio scorso. Una percentuale minima per lei, ma un trend che conferma il disamore nei suoi confronti dopo il caso del ...La vicenda ha già portato ad una maxi multa per l'imprenditrice e per l'azienda di Cuneo per pubblicità ingannevole in materia di beneficenza ...