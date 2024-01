Caso Balocco | Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata Lei | “Sono serena”

- - > Ansa . Ilrelativo al pandoro firmato Chiara Ferragni e prodotto dallaha conosciuto uno sviluppo clamoroso, ma non inatteso. Chiara Ferragni è indagata per "truffa aggravata" nell'ambito dell'...Le indagini sulFerragni -sono quindi in una fase cruciale, con la procura di Milano che valuta attentamente ogni elemento. Se confermate, le accuse di truffa potrebbero avere ...Le indagini sono condotte dalla Procura di Milano. L’ipotesi di reato ha l’aggravante dalla minorata difesa. L'imprenditrice: «Sono serena, ho sempre agito in buona fede. Ma sono anche turbata per la ...L'iscrizione dell'influencer nel registro degli indagati per la vicenda del dolce Balocco decisa dal procuratore aggiunto di Milano, Eugenio Fusco. Ferragni: «Ho piena fiducia nella magistratura» ...