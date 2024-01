Casini | «Gli arbitri italiani restano un’eccellenza | purtroppo gli errori fanno parte dell’uomo»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Lorenzo, presidente della Lega Serie A, è intervenuto a margine della presentazione della nuova collezione Panini “Calciatori 2023-2024”. «L’anno scorso quando la Serie A ha predisposto un documento di proposte c’era un punto specifico sul Var che era quello di costante revisione del protocollo, proprio per cercare sempre più in modo collaborativo con l’Aia di ridurre quelli che sono i margini d’errore che ahimé possono comunque restare». Il presidente della Seria ha poi continuato: «Gliin ambito internazionale,gli, si tratterà di lavorare insieme per ridurre il margine. L’arbitro è il mestiere più difficile del mondo, parliamo di ...