Cash or Trash | l’edizione 2024 sul Nove | come partecipare?

A partire da stasera , 8 gennaio, alle 20:30, Paolo Conticini fa il suo ritorno su Nove per riaprire le porte della rinomata casa d'aste televisivaor- Chi offre di più . Il programma ha suscitato un'autentica passione per l'antiquariato e la collezione di oggetti rari e insoliti, conquistando letteralmente il pubblico del piccolo ...IT NOVE 19:15 -or- Xmas Special - Stagione 4 Episodio 1 20:25 -or- Chi offre di più - 1V - Stagione 4 Episodio 26 21:25 - The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo 00:05 - Il ...Students from Caraga State University in Butuan City have ventured into business by opening an online junk shop to aid in solid waste management initiatives in the region.NOVE, lunedì 8 gennaio, propone la quinta stagione di Cash or Trash-Chi offre di più. Il game show, anche nel nuovo ciclo di appuntamenti inediti, è condotto da Paolo Conticini. Cash or Trash quinta ...