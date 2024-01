Casal di Principe | schiaffi e calci alla compagna davanti al figlio | arrestato

Un 44enne di Casal di Principe è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e condotto in carcere: avrebbe picchia to la compagna ... (2anews)

Avrebbe picchiato violentemente con schiaffi e calci la convivente alla presenza del figlio minore . Protagonista un 44enne didi(Caserta), già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e condotto in carcere. La vittima, una 28enne, al culmine dell'ennesima lite ...0 È stato arrestato stamani, adi(Caserta), dai carabinieri della locale Stazione, il 44enne che nel pomeriggio di ieri, alla presenza del figlio minore, ha picchiato violentemente con schiaffi e calci la compagna ...A pochi mesi dalla scadenza del suo secondo e ultimo mandato, il sindaco di Casal di Principe, Renato Natale torna a farsi sentire con una lettera inviata al premier Meloni e ad altri ...