Casal di Principe | il compagno la picchia davanti al figlio e lei lo fa arrestare

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Un 44enne didiè stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e condotto in carcere: avrebbeto la compagnaal. Avrebbeto violentemente con schiaffi e calci la convivente alla presenza delminore. Protagonista un 44enne didi(Caserta), già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai

0 È stato arrestato stamani, adi(Caserta), dai carabinieri della locale Stazione, il 44enne che nel pomeriggio di ieri, alla presenza del figlio minore, ha picchiato violentemente con schiaffi e calci la compagna ...Il Presidente della Repubblica ricorda poi la visita adi, dove 'i beni confiscati alla camorra sono diventati strumenti di riscatto civile, di impresa sociale, di diffusione della ...Ao que parece, Kate Middleton está aflita com as mudanças que a família vai passar nos próximos meses. Isso porque, de acordo com InTouch, a princesa não concorda com a decisão do marido, Príncipe ...Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato la donna che li aspettava nel cortile, visibilmente scossa e con il volto ancora segnato dalle percosse ...