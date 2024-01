Carrefour contro Pepsi | si allarga il boicottaggio

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La catena di supermercati elimina i prodotti della multinazionale americana anche dagli scaffali dei negozi di Italia, Belgio e Spagna per l'aumento dei prezzi

denuncia i rialzi e ha già intrapreso iniziative concrete, ritirando dagli scaffali Pespi e 7up proprio per l'innalzamento dei prezzi. La Gdo è sul piede di guerrai rincari. A ...aveva già messo in discussione le pratiche di alcuni giganti dei beni di consumo lanciando l'anno scorso una campagnala "shrinkflation", una pratica che consiste nel vendere un ...La catena di supermercati elimina i prodotti della multinazionale americana anche dagli scaffali dei negozi di Italia, Belgio e Spagna per l'aumento dei prezzi ...Il colosso francese Carrefour, una delle più grandi catene alimentari al mondo, ritirerà dai propri supermercati i prodotti targati PepsiCo. Oltre alla famosa soda, il gruppo PepsiCo possiede anche mo ...