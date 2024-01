Caro affitti | le storie da Nord a Sud di chi lavora ma non può più permettersi la città | ' Con moglie e figli torno a vivere dai miei

Individuare gli immobili pubblici poco utilizzati o in disuso e trasformarli in nuove Residenze universitarie per contrastare l’emergenza abitativa ... (secoloditalia)

Come racconta al fattoquotidiano.it in questo caso ilè addebitabile anche a un altro fattore: 'Perché la zona è piena di persone che lavorano in Svizzera (i famosi frontalieri). ...... che oggi lo considerano l'unico spendibile su temi a loro cari, dal salario minimo ai mutui, passando per il. Ormai chi vota a sinistra punta su di lui e, tra l'altro, in base a ...Il 2023 è stato l’anno del rialzo dei tassi. Ciò ha portato a rincari sui mutui a tasso variabile già sottoscritti e un rialzo degli interessi per i nuovi mutui a tasso fisso. Ogni volta che il tasso… ...Anche il caro-affitti fa segnare il valore massimo nella città di Milano, con 22,7 euro al metro quadro: il capoluogo lombardo non detiene però l’incremento più alto (+9,8%). Il record spetta a ...