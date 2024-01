... in chiave moderna, de il Dolomiti, una sezione con vita propria (ini tasti che vi rimandano ...dei teli geotessili per "salvare" i ghiacciai o la questione del ritorno dei grandi) e ..." Ciao! Piacere, Reby! Sono una AI adfunzionamento, e sono qui per te " ci scrive Rebecca ". ... Articoli più letti Vermi gigantipopolavano la Groenlandia mezzo miliardo di anni fa di ...Che si sappia, l'unico animale ad essere mai riuscito a trasformarsi da carnivoro a erbivoro è il panda gigante, seppure con risultati “misti”. È già qualcosa che il WWF abbia recentemente annunciato ...Due giovani dottorandi collaborano nello studio del grande carnivoro e della sua preda, il cervo. Fra Lombardia, Trentino e Alto Adige sono censiti quattro branchi: il più recente individuato in Val G ...