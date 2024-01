Carnesecchi è mister provvidenza Ruggeri | l’ingenuità costa cara

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Roma-Atalanta 1-1, le pagelle7 – Una serie di parate fondamentali per tenere a galla la Dea: per farlo arrendere c’è bisogno di un rigore. Legittima una titolarità in campionato ormai quasi conclamata. Scalvini 6 – Particolarmente sollecitato, cerca sempre l’anticipo con risultati non sempre ottimi. Gioca per un’ora con un giallo sulla coscienza senza capitolare. (86’ Hien ng) Djimsiti 6 – Suda novanta minuti su Lukaku cercando di non farlo mai girare. Risultati non sempre positivi, ma sforzo notevole nel tenerlo lontano dagli ultimi metri. Kolasinac 7 – Il più sicuro della difesa, a suo agio nella lotta. Ci mette più di una pezza, col fisico e di posizione. (79’ Palomino 6.5 – Entra per chiudere tutti gli spazi da ultimo baluardo. Lo fa bene.) Holm 6 – Una buona partenza seguita da qualche difficoltà in ripiegamento. Gli errori di Zalewski lo graziano un ...