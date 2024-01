Carlo III le conferirà il titolo di Royal Lady of the Order of the Garter

Leggi su iodonna

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Una promozione per Kate Middleton. La principessa del Galles, futura regina, il 9 gennaio festeggia i suoi 42 anni e, pur non prevedendo grandi celebrazioni a corte, si appresta a ricevere un omaggio speciale da re. In riconoscimento della grande lealtà dimostrata dall’ex commoner nei confronti della Corona, si vedrà probabilmente conferito l’ambitodiof theof the. Kate Middleton in azzurro ruba ...