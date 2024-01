Cara Giorgia Meloni | se questo non è il partito fascista | cos' è?

Un post Instagram dedicato a Giorgia Meloni per dire che no, "non è un paese per madri , cara Giorgia" : così Myrta Merlino si è rivolta alla premier ... (europa.today)

Moreno Pistosinistra, manifestazioni fasciste come quella di ieri ci sono da sempre. Perché vi lamentate ...Meloni non c'entra niente... Fate bene a scandalizzarvi, fate benissimo, perché ......in memoria del decennale della morte del maestro Enrico Colombotto Rosso a cura diCassini ... 'omaggio a Kadishman Menashe', 'Casale' di Luca Vitone con la nuova lampada per il museo di ...Forse la premier Giorgia Meloni e il suo ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, stanno aspettando per posta l'atto del notaio che certifichi, davanti ai loro occhi, la nascita del Pnf, il nuovo par ...Benvenuti cari amici nell'oroscopo 2024 che riguarda i segni Cardinali. È un anno molto importante per voi. Perché, dopo anni di duri sacrifici, questo non presenta cattivi aspetti planetari. Ma ...