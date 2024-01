Capuano | «Bastoni-Duda | no gomitata!» Su Gatti e Simy idee chiare

(Di lunedì 8 gennaio 2024) L’Inter ha battuto il Verona sabato 6 gennaio ma a due giorni dalla partita si continua a parlare del contattoe del mancato intervento del VAR, con tanto di chiarimenti da parte di Marotta.mette idealmente un punto definitivo alle polemiche, allargando i ragionamenti anche a Salernitana-Juventus TRE PUNTI – L’Inter battendo il Verona si è laureata campione d’inverno a +2 sulla Juventus ma a tenere banco è sempre il contatto tra Alessandoe Ondrej. Giovannitorna sull’argomento allargando anche a due episodi di Salernitana-Juventus: «Tre cose al volo, a chiudere il week end della Serie A tra arbitri e dintorni:era da giallo e non da rosso (prende la palla, il fermo immagine successivo non significa nulla); ...

Bastoni-Duda, un errore il mancato intervento: "Svista di arbitro e VAR". I due protagonisti potrebbero lasciare a fine stagione. "Sì, abbiamo sbagliato, non siamo soddisfatti. È un momento complicato ...Intervenuto negli studi di "DAZN", il vice presidente della CAN Andrea Gervasoni fa il punto sul caso Duda-Bastoni in Inter-Verona di sabato scorso: "Analizzeremo l'episodio ...