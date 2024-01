Capelli raccolti semplici | l' imperfect updo | il nuovo trend visto ai Golden Globe 2024

... a vincere sul red carpet è l'eleganza in stile Old Hollywood (vedi Jennifer Lopez e Amanda Seyfried ) consciolti ( Jennifer Lawrence e Margot Robbie ), wavy ( Taylor Swift ) oin ...sonoin un elegante chignon basso con riga laterale. Articoli più letti Le prime parole di Jessica Klepser, ex moglie di Christian Oliver, morto con le figlie in un incidente aereo ...Golden Globes 2024: dalle chiome Old Hollywood alle lunghezze mosse dal mood vintage, ecco come portare i capelli lunghi secondo le star I Golden Globes 2024 aprono la lunga carrellata di eventi glamo ...Jennifer Aniston, con il suo nuovo taglio di capelli, ha illuminato i Golden Globe 2024, primo red carpet dell'anno. Tra i tantissimi look che hanno sfilato sul tappeto rosso il taglio di capelli di ...