Campionato Primavera 1 | 16ª giornata classifica e risultati Inter dominante

L’Inter torna in campo in questo weekend per la sedicesima giornata del Campionato Primavera 1 TIM 2023-2024. Oggi ci sono le prime partite , gioca ... (inter-news)

... in modo da consentire la partecipazione aldi1 anche il prossimo anno) , purtroppo indicazioni positive non ne sono arrivate, né in un senso e neppure nell'altro.Oltre a tanti ragazzi della, la sessione d'allenamento ha visto protagonisti Svilar, ... rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi ine ...Arbitro Torino Inter Primavera, designato il fischietto per la Coppa Italia: le ultime sulla terna arbitrale per i quarti di finale Mercoledì pomeriggio andrà in scena la sfida tra Torino ed Inter, va ...I ragazzi di Sassarini dopo il vantaggio ottenuto in avvio, sono andati in confusione negli ultimi dieci minuti del primo tempo, subendo un triplice ko ...