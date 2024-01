Calvarese | «Inter-Verona elettrica per diversi motivi Fabbri spento»

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Gianpaoloanalizza oggettivamente su Twitch per TvPlay ciò che non è andato perdurante la partita tra. PROBLEMA – Gianpaolosottolinea un problema: «Ilsi gioca la retrocessione, l’il campionato e veniva da una situazione complicata. Questa era una gara vitale e non andava sottovalutata, non puoi non sapere il peso di questo match.è stato molle, troppo, doveva andare con il coltello tra i denti. Bisogna studiare ciò che c’è intorno alla partita, devi conoscere quella gara che negli ultimi minuti si vedeva fosse. Al primo dubbio devi fermare il gioco,rompere e vedere se Bastoni prende Duda. Devi essere acceso, manca la tecnica tra gli ...

Calvarese boccia la prestazione di Doveri in Genoa-Inter di ieri. Non solo sul piano disciplinare, ma segnalando Anche difficoltà fisiche: la sua ... (inter-news)

Gianpaolo, ex arbitro, ha parlato a Tuttosport dei principali episodi da moviola della sfida traed Hellas Verona Gianpaolo, ex arbitro, ha parlato a Tuttosport dei principali episodi da moviola della sfida traed Hellas Verona. PAROLE - "Per Fabbri è un brutto passo ...- Verona, Bastoni su Duda L'episodio nell'occhio del ciclone è la gomitata di Bastoni su Duda nell'azione del gol di Frattesi. Il difensore interista si disinteressa del pallone e va dritto ...Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato così dei favoritismi ai nerazzurri in questa Serie A Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai cronisti presenti ...L`ex arbitro internazionale Gianpaolo Calvarse della sezione di Teramo, e oggi moviolista per le trasmissioni Amazon Prime è intervenuto a Tutti Convocati per.