Calendario Kooyong Classic 2024 | chi gioca il 10 gennaio | orari | tv | streaming

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Prossima a ripartire la parabola tennistica di Jannik Sinner, ma non solo. Ci saranno lui, Andy Murray e Holger Rune tra i grandi protagonisti del, esibizione di tre giorni che nella storia si rintraccia fin dal 1988. E ha visto al via praticamente tutti i grandi del tennis nei suoi diversi format. Per il numero 1 d’Italia e 4 del mondo l’inizio è contro l’unicotore di casa chiamato, Marc Polmans. Attuale numero 156 del mondo, è stato al massimo 116°. Nessun precedente tra i due. Il vero piatto forte della giornata è Murray-Cilic, vale a dire l’incontro immediatamente successivo. Si tratta di un supero da 15 precedenti (12-3 per lo scozzese). Sarà al via anche Rune: il danese affronterà il russo Karen Khachanov dopo la finale raggiunta a Brisbane (e persa contro Dimitrov). L’ultimo incontro ...

... in compenso parteciperà però, non fosse altro per sgranchirsi le gambe, alClassic . La data da cerchiare in rosso sulè quella del 10 gennaio, fermo restando che il vero debutto, ...Jannik Sinner "I Giochi stanno sul mio, sarà molto particolare tornare al Roland Garros per il torneo olimpico. Per quanto ... Il 2024 di Sinner inizierà alClassic - noto evento di ...Prossima a ripartire la parabola tennistica di Jannik Sinner, ma non solo. Ci saranno lui, Andy Murray e Holger Rune tra i grandi protagonisti del Kooyong Classic, esibizione di tre giorni che nella s ...Il conto alla rovescia è partito: il numero 4 al mondo si sta allenando al massimo a Melbourne, in Australia, ed è pronto a scendere in campo. Leggi i dettagli ...