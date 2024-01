Calendario fiscale | ecco tutte le date più importanti del 2024 | stop alle cartelle esattoriali ad agosto e dicembre Le scadenze

Niente lettere del fisco ad agosto e dicembre. Scadenza unica per le dichiarazioni. Slitta l’ok definitivo all’Irpef a tre aliquote (ilsole24ore)

Leo : “Soddisfazione per la riforma del fisco”. I commercialisti : “Il nuovo calendario è inattuabile e il risparmio fiscale ridotto”

Il nuovo calendario fiscale previsto da uno dei decreti attuativi della delega per la riforma del fisco approvati in via definitiva martedì è fumo ... (ilfattoquotidiano)