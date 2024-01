Calciomercato Milan | UFFICIALE l’arrivo di Terracciano | il comunicato

Allo aveva scelto Maldini in persona (uno che di difensori se ne intende, insomma), ma poi era stato scarificato per arrivare a un altro talento portoghese, Rafael Leao. Nella trattativa il ...... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie RetroscenaIn questo scenario anche ilha richiesto informazioni, senza però formulare nessuna offerta ufficiale e cercando ...La Fiorentina avrebbe l’opportunità per riportarsi al 63’ in parità usufruendo di un calcio di rigore, ma Bonaventura si fa ipnotizzare dal dischetto da Consigli. La squadra emiliana non vinceva in ...CALCIOMERCATO - Dopo avere fatto rientrare Matteo Gabbia dal ... Cerchiamo di capire in che modo il giocatore potrà rientrare nelle rotazioni di Pioli. Il Milan piazza il colpo a sorpresa e si ...