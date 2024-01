Calciomercato Milan – Terracciano | visite ok Ora l’idoneità | LIVE News

Lilian Brassier , Jhon Durán e Matija Popovic , tre nomi in orbita Milan per questo Calciomercato invernale. Ecco come stanno le cose (pianetamilan)

Radu Dragusin è conteso in questo Calciomercato invernale: il Milan sarebbe in vantaggio su Tottenham e Napoli. Le ultime news sul rumeno (pianetamilan)

Luka Romero potrebbe lasciare il Milan in questo Calciomercato invernale per approdare al Como di Cesc Fàbregas , in Serie B. Il punto (pianetamilan)

Come il baby, pure la baby Juventus sfodera nomi nuovi a profusione: e ne ha così tanti da ... non per l'italianissimo Monza d'altri tempi, poco hype dopo i fuochi d'artificio del...La novità dell'ultimo momento è l'inserimento del, che nell'affare potrebbe inserire l'attaccante Colombo, attualmente in prestito al Monz a. Dragusin è nel mirino anche di Napoli e Tottenham. ...La vittoria dei nerazzurri li mantiene al comando della Serie A, ma quella contro i veronesi potrebbe essere effimera, se non di Pirro ...Tanti i goleador protagonisti della sessione invernale. Di seguito un elenco di nomi che stanno infiammando queste settimane di trattative ...