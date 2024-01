Calciomercato Milan | ecco Terracciano | visite mediche e poi firma

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ilsi prepara ad accogliere il secondo innesto delinvernale: Filippodal Verona Ilsi prepara ad accogliere il secondo innesto delinvernale: Filippodal Verona. Filippo #è arrivato alla clinica la Madonnina per sottoporsi allecon il #pic.twitter.com/mcoh6HBhwC —News 24 (@news24 com) January 8, 2024 Il ragazzo è arrivato ao nella giornata di domenica 7 gennaio e questa mattina è arrivato alla clinica La Madonnina per effettuare lecon i rossoneri. In giornata poi dovrebbero arrivare anche ...

Dalalla Juventus, il club vorrebbe convincere il difensore a rinnovare il contratto: si decide tutto nei prossimi giorni. La Juventus non molla di un centimetro e ribatte colpo su colpo all'Inter, ...Le ultime notizie diin Serie A e non solo. Le operazioni di Inter, Juventus,e di tutte le altre: ecco le trattative di lunedì 8 gennaio 2024 in tempo realeChiusa un'altra giornata di campionato e con ...Saranno giorni intensi in casa Napoli con colpi di scena incredibili. De Laurentiis ha ormai preso una decisione: ecco il colpo in difesa Ancora una disfatta per gli azzurri. Il 2024 è iniziato nel pe ...È chiaro però che non ci sia solamente il Milan a guardare l’aspetto infortuni, ma anche diversi opinionisti. In particolare Fabio Caressa non ha resistito a provocare con ironia sulla vicenda.