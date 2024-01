Calciomercato Lecce | nuovo arrivo per la Primavera

(Di lunedì 8 gennaio 2024), Pantaleo Corvino sempre attento allaper la ricerca di nuovi talenti: arriva Reinhardt dall’UCD Dublin Pantaleo Corvino sempre al lavoro per cercare di scovare nuovi talenti sulper il, sia la prima squadra che la, campione in carica. In questa strategia si colloca l’ultimo colpo del vulcanico direttore sportivo, che ha acquistato Jesse Joe Dempsey Reinhardt, terzino sinistro classe 2005 irlandese. Di seguito il comunicato del club. «L’U.S.comunica che il calciatore Jesse Joe Dempsey Reinhardt, esterno difensivo sinistro classe 2005 proveniente dall’UCD Dublin, è aper sottoporsi alle visite mediche. Il calciatore si unirà alla formazione1».

