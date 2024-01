Calciomercato Juventus | Hojbjerg è difficile | ecco le due alternative

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Due grandi obiettivi in casa bianconera in vista di questa stagione sportiva che ha riportato, nuovamente, in lotta per lo scudetto una Vecchia Signora che non avrà da compiere balli europei in questa annata dopo la squalifica arrivata qualche mese fa. Ildelladovrà foraggiare, ovviamente, le ambizioni di campo regalando a Massimiliano Allegri nuovi tasselli in queste trattative invernali. La necessità più impellente, viste le tante vicissitudini, sembra essere il centrocampo. Serve almeno un innesto di qualità per rendere più ampia la scelta del tecnico livornese: dopo aver perso la firma di Piotr Zielinski per giugno (il calciatore polacco ha scelto l’Inter), si è fortemente complicata la pista che porta a Pierre-Emile Højbjerg del Tottenham, con gli Spurs che non renderanno per niente la vita semplice ai piemontesi in questo ...