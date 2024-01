Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative all’8 gennaio 2024

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ilper ilè iniziato ufficialmente martedì 2, con l’apertura della sessione invernale. Quilee le– in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di mercoledì 31(ore 20). Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Ad oggi il mercato dell’è chiuso in entrata, una volta ufficializzato Tajon Buchanan. Su Tiago Djalò rimane in corso la bagarre con la Juventus, che sta provando a prendere il giocatore ora a. Si valutano due ...