Calciomercato Genoa | tutti pazzi per Dragusin | c’è una big

(Di lunedì 8 gennaio 2024), Raduè il nome caldo di questa finestra di gennaio: oltre a Tottenham, Milan e Napoli, c’è anche un’altra big Sky Sport Deutschland ha confermato le indiscrezioni che circolavano nelle ultime ore dalla stampa romena: anche il Bayern Monaco è piombato sulle tracce di Radu, difensore rivelazione deldi Gilardino. Thomas Tuchel ne avrebbe parlato con la sua dirigenza, tanto da convincerla a dare l’assalto al difensore rumeno già questo gennaio. 30 milioni di euro la richiesta del Grifone, con Tottenham, Milan e Napoli altre candidate in corsa per il suo acquisto. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM

Asta di mercato per Rade . Il difensore del, scuola Juventus , è stato protagonista di una prima parte di stagione incredibile con i rossoblù, attirando su di sé l'attenzione da parte delle grandi squadre europee. , in queste ore si ...Nonostante gli ultimi due passi falsi, la sconfitta di Udine e il pareggio casalingo contro il, i felsinei hanno esibito un calcio piacevole e redditizio, difficile che possano competere con ...Cifra che il Napoli non può permettersi per un difensore e che aveva spinto il club a provare a inserire i cartellini di Ostigard e Zanoli.Il difensore del Genoa si allontana sempre di più dalla bella Partenope. Infatti, stando a quanto riportato dalla Rai, il futuro di Radu Dragusin sarà a Londra, destinazione scelta per il difensore ...