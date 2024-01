Calciomercato Genoa | arriva anche il Milan sul top player | la carta vincente si chiama…

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ildelnon ti annoia mai. Questo potrebbe essere un titolo interessante per quanto riguarda gli affari delsia in entrata che in uscita. In questo momento l’argomento caldo si chiama Dragusin ovviamente e su di luicon forza e con una(?) in mano il. IlL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Le probabili formazioni di-Bodo Glimt, preliminari Europa League– Torino, rinviata per emergenza Covid 19 Probabili formazioni Inter-, Coppa Italia Inter-: probabili formazioni, quote e ...