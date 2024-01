Calciomercato Como | colpo da una big di Serie A | interviene Fabregas

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La finestra di mercato invernale è iniziata anche inB e diverse squadre tengono d’occhio situazioni interessanti presenti al ‘piano di sopra’ per provare l’assalto a calciatori di categoria superiore che possano dare una mano per gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Una delle squadre più attive in sede diè ilche, dopo un’ottima prima metà di stagione, vuole dar seguito al suo ambizioso progetto provando a lottare per la promozione. Il club lombardo, per riuscirci, ha deciso di pescare in casa di una big diA del calibro del Milan., occhi su Luka Romero: si muoveL’età potrebbe trarre in inganno, ma non si tratta dell’acquisto del ‘classico’ primavera, seppur in casa rossonera ne siano stati messi in ...