Calcio | Roma | scintille tra Dybala e Koopmeiners dopo il rigore

Niente conferenza post partita per José Mourinho espulso per proteste dall'arbitro Aureliano: il tecnico della, dopo il pareggio di stasera contro l'Atalanta, ha lasciato l'Olimpico subito dopo il triplice fischio.Alta tensione tra Paulo Dybala e Teun Koopmeiners, i due marcatori di- Atalanta di stasera.Una Roma ormai in emergenza cronica in difesa, oggi con Kristensen braccetto destro, accoglie l'Atalanta di Gasperini con l'attacco "leggero": Miranchuk e De Ketelaere, fuori Scamacca e Muriel ...(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Niente conferenza post partita per José Mourinho espulso per proteste dall'arbitro Aureliano: il tecnico della Roma, dopo il pareggio di stasera contro l'Atalanta, ha lasciato ...