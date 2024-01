Calcio | Nagelsmann | ' Beckenbauer il miglior giocatore tedesco della storia'

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Berlino, 8 gen. - (Adnkronos) - "Per me Franzè stato ilcalciatoretedesca. La sua interpretazione del ruolo del libero ha cambiato il gioco, questo ruolo e la sua amicizia con la palla lo hanno reso un uomo libero". Così il ctGermania Julian, ricorda Franzmorto all'età di 78 anni. "poteva fluttuare sul campo, come calciatore e poi come allenatore era sublime, era al di sopra di tutto -aggiunge il ctin una nota-. Quando Franzentrava in una stanza, l'ambiente si illuminava: portava giustamente il titolo di 'luce splendente del'. Fino alla fine è stato circondato da un'aura ...

della Germania,. Sul tema, è intervenuto - attraverso il proprio portale online - Effenberg, ex calciatore tedesco. Quest'ultimo, ha consigliato esplicitamente al calciatore del Real ...Julian, infatti, ha aperto alla possibilità di rivederlo con la maglia della Germania. ...e continua a farlo al Real Madrid ma potrebbe rovinare un po' quello che ha realizzato per il...Berlino, 8 gen. - (Adnkronos) - "Per me Franz Beckenbauer è stato il miglior calciatore della storia tedesca. La sua interpretazione del ruolo del libero ha cambiato il gioco, questo ruolo e la sua am ...La Roma è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo dopo l'annuncio dell'addio di Tiago Pinto, il cui contratto scadrà il prossimo 3 febbraio. Tra i candidati per la successione, spicca il nome di C ...