Calcio | Juventus | sovraccarico al flessore per Rabiot | salta il match con il Frosinone

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Torino, 8 gen. - (Adnkronos) - Il centrocampista dellaAdriensalterà ildi giovedì sera all'Allianz Stadium contro ile valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il 28enne centrocampista francese ha unaldella coscia destra e resterà a riposo. In dubbio per la sfida contro i ciociari sia Federico Chiesa, sia Andrea Cambiaso. L'ex Fiorentina ha lavorato a parte anche se il ginocchio si è sgonfiato, mentre l'esterno sta smaltendo l'influenza e si è allenato al coperto. Infine Moise Kean e Mattia De Sciglio proseguono nel lavoro differenziato.

E tra2023 e Torino 2024 sembra di vedere due squadre neppure lontane parenti : una ...non possa essere ritenuta un'anomalia la " mobilità " di figure come gli allenatori e i diesse nel...Il 2024 si apre con il record di ascolti per ilfemminile italiano. La Supercoppa giocata allo stadio 'Zini' di Cremona e vinta 2 - 1 dallasulla Roma è stata seguita su Rai2 da 440mila telespettatori medi, con uno share del 3,24%. ...Dragusin, il Napoli è rimasto all'offerta iniziale. Il Tottenham resta avanti e punta a chiudere il prima possibile ...Sarà calcio d’inizio alle 21. Il derby dell’Appennino ... Forse ti può interessare Coppa Italia, date e orari dei quarti: come cambia il calendario di Serie A dopo Juve-Salernitana La prossima ...