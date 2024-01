Calcio in lutto | Franz Beckenbauer non c' è più | il Keiser muore a 78 anni

(Di lunedì 8 gennaio 2024)è morto all’età di 78. Per tutti 'Der Kaiser',era la leggenda deltedesco. Da giocatore è stato campione del mondo nel 1974 e da allenatore aveva vinto il Mondiale del 1990. Negli ultimiaveva sofferto di gravi problemi di salute e si era ritirato dalla scena pubblica. Viveva in Austria nella zona di Salisburgo.

Un gravissimo Lutto ha colpito il mondo del calcio : è morto Franz Beckenbauer . Ex calciatore e allenatore, il tedesco era malato da tempo e nelle ... (calcioweb.eu)

Il mondo del Calcio è in lutto . Si è spento all'età di 78 anni Franz Beckenbauer , simbolo del Calcio tedesco. Le sue... (calciomercato)

Addio a Franz Beckenbauer : il leggendario calciatore tedesco è morto ieri, come ha comunicato oggi la famiglia all'agenzia tedesca ... (247.libero)

A renderlo noto la famiglia Lutto nel mondo del Calcio . È venuto a mancare Franz Beckenbauer : il leggenda rio calciatore tedesco è morto ieri, come ... ()

nel mondo del: si è spento all'età di 78 anni l'ex bandiera del Bayern Monaco e Germania, Franz Beckenbauernel mondo del: si è spento all'età di 78 anni l'ex bandiera del ...Addio a Franz Beckenbauer: il leggendario calciatore tedesco è morto ieri, come ha comunicato oggi la famiglia all'agenzia tedesca ...Lutto nel mondo del calcio tedesco Franz Beckenbauer è morto nella giornata di oggi, 8 gennaio, all'età di 78 anni ...GERMANIA – Mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Franz Beckenbauer, leggenda del calcio tedesco e internazionale tra gli anni '60 e '70. Il 'Kaiser' si è spento all'età di 78 anni. Ne dà notiz ...