Calcio | Figc Post Inter - Verona | Procura apre procedimento su Sogliano

Il dirigente deve rispondere di dichiarazioni lesive ROMA - Il procuratore federale dellaha aperto un procedimento per dichiarazioni lesive nei confronti del direttore sportivo dell'Hellas Verona Sogliano, in relazione alle interviste rese dopo la gara persa sabato al Meazza contro l'...La, Federazione Italiana Giuoco, è l'associazione che promuove e cura, in Italia, il gioco del. Ne fanno parte le leghe professionisti e dilettanti e l'Associazione Italiana Arbitri (...Il procuratore federale della Figc ha aperto un procedimento per dichiarazioni lesive nei confronti del direttore sportivo dell'Hellas Verona, Sean ...Il procuratore federale della Figc ha aperto un procedimento nei confronti del direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, per dichiarazioni lesive in relazione alle interviste rese dopo la gara ...