Calcio | Figc Post Inter-Verona | Procura apre procedimento su Sogliano

... queste le sue parole per il gol convalidato a Frattesi Db Milano 06/01/2024 - campionato di... il procuratore federale dellaha aperto un procedimento per dichiarazioni lesive. ...Il procuratore federale dellaapre un procedimento nei confronti del direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, per dichiarazioni lesive in relazione alle sue dichiarazioni rilasciate ai media dopo la gara Inter - Verona, ...Il dirigente deve rispondere di dichiarazioni lesive ROMA (ITALPRESS) - Il procuratore federale della Figc ha aperto un procedimento ...Il procuratore federale della Figc ha aperto un procedimento per dichiarazioni lesive nei confronti del direttore sportivo dell'Hellas Verona, Sean ...