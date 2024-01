Calcio | Brasile | Dorival Júnior sarà il nuovo ct della Selecao

Il docufilm ripercorre la vita sportiva della campionessa Maria Lucia Alves Feitosa "LUCY", la pioniera delfemminile in, la prima donna verde - oro ad aver giocato in Italia esordendo ...Non è andata per il meglio l'iniziativa di Neymar Jr per i nuovi giorni dell'anno. L'attaccante del, momentaneamente in convalescenza per via di un brutto infortunio, aveva organizzato insieme al suo staff una crociera di tre giorni. Questa sarebbe partita da Santos, per arrivare fino a Rio ...Dorival Junior, ex tecnico del Flamengo (con cui nel 2022 ha vinto la Libertadores) e attuale allenatore del Sao Paulo, e’ il nuovo ct del Brasile Prende il posto di Diniz, esonerato dopo 6 mesi e 6 p ...Dorival Junior, ex tecnico del Flamengo (con cui nel 2022 ha vinto la Libertadores) e attuale allenatore del Sao Paulo, e' il nuovo ct del Brasile. Prende il posto di Diniz, esonerato dopo 6 mesi e 6 ...