Calcio | Boninsegna | ' Beckenbauer era direttore d' orchestra di grande Germania'

La mia è una battaglia anche per i Mazzola , i Riva , i'. Ed è bello pensare che, al di ...tempi d'oro che ancora per una volta metta insieme giocatori che hanno fatto la storia del...Gli piaceva molto, Bonimba. E poi Pelè , per tutti il numero uno in assoluto. Crescendo, ... Ilinglese e la lontananza dalla famiglia. Tra i consigli richiesti da Gianluca Vialli al ...Se n’è andato a 78 anni Franz Beckenbauer, leggenda del calcio tedesco e mondiale, sia nelle vesti da calciatore che in quelle di dirigente. Centinaia i messaggi di cordoglio lasciati sui social per s ...E' nell'olimpo dei piu' grandi di tutti i tempi, per noi in quel periodo lo era". Cosi' Roberto Boninsegna ricorda, al telefono con LaPresse, la figura di Franz Beckenbauer morto oggi all'eta' di 78 ...