Calcio | Bach | ' Beckenbauer leggenda dello sport e amico leale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Berlino, 8 gen. - (Adnkronos) - "Con grande tristezza ho appreso della morte di Franz. Era unaben oltre il. Per me personalmente è stato unintimo eper più di quattro decenni, qualcuno su cui potevo sempre contare". Così il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas, ricorda Franzdeltedesco, morto all'età di 78 anni. "La sua personalità estroversa e l'umiltà nell'incontrare le persone, così come i suoi numerosi impegni di beneficenza personali, testimoniavano la sua eccezionale personalità -aggiunge il numero unomondiale-. Grazie a queste ...